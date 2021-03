(Di giovedì 25 marzo 2021) Roma, 25 mar. (Adnkronos) - “L'intervento del presidenteoggi in Parlamento segna un'nel metodo e nel merito rispetto agli interventi, troppe volte fumosi e approssimativi, ai quali eravamo stati abituati negli ultimi anni. Bene il passaggio sulla riapertura delle scuole anche in zona rossa, una proposta che va nella giusta direzione, auspicata da Forza Italia e che rappresenta una prima importante risposta alle famiglie e ai più piccoli. Fondamentale l'attenzione riservata al piano vaccini, per uniformare l'approccio delle Regioni e arrivare preso a inoculare 500mila dosi al giorno". Lo afferma Patrizia, deputata di Forza Italia.

TV7Benevento : Covid: Marrocco (Fi), 'da Draghi evidente discontinuità'... -

Quotidiano Sanità

