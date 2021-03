Covid - 19, dormire di più abbassa il rischio di contagio: lo dice la scienza (Di giovedì 25 marzo 2021) Quanto dormire, esser stressati, soffrire di insonnia possono incidere sul rischio di contagio da Covid - 19? Secondo uno studio americano molto. Lo studio condotto da un gruppo di ricercatori dell'... Leggi su leggo (Di giovedì 25 marzo 2021) Quanto, esser stressati, soffrire di insonnia possono incidere suldida- 19? Secondo uno studio americano molto. Lo studio condotto da un gruppo di ricercatori dell'...

Advertising

mainormale_ : @Cabbot_ E no, non possiamo dormire da amici perché grazie al covid non ne abbiamo praticamente (c'è anche ugo) - violetvlack : la mia famiglia è positiva al covid e io (fuorisede) domani torno a casa e rimango dai miei zii. questo significa c… - moneypuntoit : ?? Covid, dormire di più riduce il rischio di contagio: lo studio ?? - bzmatteo72 : Okkio Papa Francesco, non dormire per due notti consecutive nello stesso letto... - SolaconZain_ : @viaggioneilibri Ho problemi a dormire, prima del covid facevo una cura con il cortisone e da lì mi ha scombussolato tutto -