Cosa è andato a fare Di Maio in Libia: una missione per tutelare gli interessi strategici dell’Italia e la sicurezza nazionale (Di giovedì 25 marzo 2021) Luigi Di Maio torna oggi in Libia per la settima volta. Di Maio è a Tripoli insieme agli omologhi tedesco e francese, Heiko Maas e Jean-Yves Le Drian, nell’ambito di una missione europea in cui l’Italia punta a presentarsi come interlocutore prioritario del nuovo governo di Abdulhamid Dabaiba. Cosa è andato a fare Di Maio in Libia Quella di oggi è la settima missione in Libia del ministro degli Affari Esteri in poco meno di due anni (la prima il 17 dicembre 2019). Dall’inizio del suo mandato alla Farnesina Luigi Di Maio ha, in più di un’occasione, ribadito come la Libia oggi rappresenti “un dossier prioritario per l’Italia”. Sia dal punto di vista ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 25 marzo 2021) Luigi Ditorna oggi inper la settima volta. Diè a Tripoli insieme agli omologhi tedesco e francese, Heiko Maas e Jean-Yves Le Drian, nell’ambito di unaeuropea in cui l’Italia punta a presentarsi come interlocutore prioritario del nuovo governo di Abdulhamid Dabaiba.DiinQuella di oggi è la settimaindel ministro degli Affari Esteri in poco meno di due anni (la prima il 17 dicembre 2019). Dall’inizio del suo malla Farnesina Luigi Diha, in più di un’occasione, ribadito come laoggi rappresenti “un dossier prioritario per l’Italia”. Sia dal punto di vista ...

