Coca Cola, a Marcianise il via alla produzione dell’imballaggio che dimezza la Co2 (Di giovedì 25 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiMarcianise (Ce) – Grazie ad un investimento di 3 milioni di euro, lo stabilimento di Marcianise di Coca-Cola Hbc Italia è il primo in Italia a produrre il nuovo imballaggio, che consentirà di ridurre del 50% le emissioni di Co2. Coca Cola ha infatti deciso di introdurre sul mercato italiano la tecnologia KeelClip™, un innovativo sistema di imballaggio in carta Fsc proveniente da filiera responsabile e 100% riciclabile, che permette di eliminare completamente l’involucro in plastica dalle confezioni multiple di lattine, riducendo del 50% le emissioni di Co2 e risparmiando 450 tonnellate di plastica all’anno. La scelta di iniziare da Marcianise la produzione del nuovo ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 25 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti(Ce) – Grazie ad un investimento di 3 milioni di euro, lo stabilimento didiHbc Italia è il primo in Italia a produrre il nuovo imbggio, che consentirà di ridurre del 50% le emissioni di Co2.ha infatti deciso di introdurre sul mercato italiano la tecnologia KeelClip™, un innovativo sistema di imbggio in carta Fsc proveniente da filiera responsabile e 100% riciclabile, che permette di eliminare completamente l’involucro in plastica dalle confezioni multiple di lattine, riducendo del 50% le emissioni di Co2 e risparmiando 450 tonnellate di plastica all’anno. La scelta di iniziare daladel nuovo ...

Coca-Cola presenta l’innovativo packaging KeelClip™ Il Tempo Coca Cola, a Marcianise il via alla produzione dell’imballaggio che dimezza la Co2 Marcianise (Ce) – Grazie ad un investimento di 3 milioni di euro, lo stabilimento di Marcianise di Coca-Cola Hbc Italia è il primo in Italia a produrre il nuovo imballaggio, che consentirà di ridurre ...

Coca-Cola Hbc, a Marcianise l’innovativo sistema di imballaggio KeelClip Coca-Cola introduce sul mercato italiano la tecnologia KeelClip™, un innovativo sistema di imballaggio, in carta FSC proveniente da filiera responsabile e 100% riciclabile, che permette di eliminare c ...

