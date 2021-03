Chiellini: “E’ stato un buon inizio. Mancini ha tante frecce nel suo arco” (Di venerdì 26 marzo 2021) Il capitano dell’Italia Giorgio Chiellini ha parlato così ai microfoni di Rai Sport dopo il successo contro l’Irlanda del Nord: “Abbiamo vinto, non abbiamo preso gol. E’ stato un buon inizio. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, nel secondo abbiamo commesso qualche errore ma abbiamo meritato la vittoria”. Irlanda del Nord squadra molto fisica, è un tipo di partita che ti piace?“E’ una partita che mi piace perchè loro sono sempre pericolosi sulle seconde palle. Siamo stati molto attenti. Abbiamo fatto un’ottima partita specie nel primo tempo ma credo che il mister possa essere contento. Ora abbiamo due trasferte che sulla carta possono sembrare facili ma fuori casa è sempre tosta. In queste due trasferte ci sono più insidie di quando sembrano”. Il gruppo?“Siamo tanti e bravi. La cosa più bella di questo gruppo è stata ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 26 marzo 2021) Il capitano dell’Italia Giorgioha parlato così ai microfoni di Rai Sport dopo il successo contro l’Irlanda del Nord: “Abbiamo vinto, non abbiamo preso gol. E’un. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, nel secondo abbiamo commesso qualche errore ma abbiamo meritato la vittoria”. Irlanda del Nord squadra molto fisica, è un tipo di partita che ti piace?“E’ una partita che mi piace perchè loro sono sempre pericolosi sulle seconde palle. Siamo stati molto attenti. Abbiamo fatto un’ottima partita specie nel primo tempo ma credo che il mister possa essere contento. Ora abbiamo due trasferte che sulla carta possono sembrare facili ma fuori casa è sempre tosta. In queste due trasferte ci sono più insidie di quando sembrano”. Il gruppo?“Siamo tanti e bravi. La cosa più bella di questo gruppo è stata ...

