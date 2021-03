Campania, in un anno scoperte 58 varianti e 2.000 sequenze: i numeri del Covid (Di giovedì 25 marzo 2021) Tempo di lettura: 4 minutiNapoli – Ad un anno dall’avvio del progetto GenCovid, gli enti coinvolti tracciano un bilancio delle attività e dei risultati raggiunti nel monitoraggio, diagnosi e ricerca sul Sars-Cov-2. Oltre 900.000 tamponi somministrati, 300.000 analisi molecolari, 2.000 sequenze individuate: sono alcuni dei numeri del modello di ricerca sul Sars-Cov-2, nato a marzo 2020 in Campania, che si muove nel segno della cooperazione tra Regione. Quest’ultima ha finanziato il progetto, enti territoriali e Istituti di ricerca scientifica e coinvolge 7 centri internazionali di ricerca che, da un anno, lavorano con l’obiettivo di individuare strategie sanitarie di contenimento della pandemia e nuovi studi sull’evoluzione epidemiologica del Sars-Cov-2. Alla base del modello, che ha ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 25 marzo 2021) Tempo di lettura: 4 minutiNapoli – Ad undall’avvio del progetto Gen, gli enti coinvolti tracciano un bilancio delle attività e dei risultati raggiunti nel monitoraggio, diagnosi e ricerca sul Sars-Cov-2. Oltre 900.000 tamponi somministrati, 300.000 analisi molecolari, 2.000individuate: sono alcuni deidel modello di ricerca sul Sars-Cov-2, nato a marzo 2020 in, che si muove nel segno della cooperazione tra Regione. Quest’ultima ha finanziato il progetto, enti territoriali e Istituti di ricerca scientifica e coinvolge 7 centri internazionali di ricerca che, da un, lavorano con l’obiettivo di individuare strategie sanitarie di contenimento della pandemia e nuovi studi sull’evoluzione epidemiologica del Sars-Cov-2. Alla base del modello, che ha ...

