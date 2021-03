Awed Simone Paciello, perché si chiama così? La verità (Di giovedì 25 marzo 2021) Awed Simone Paciello è uno dei protagonisti della nuova edizione de L’Isola dei Famosi 2021. Ma perché si fa chiamare così? Awed Simone Paciello (Instagram)Conosciuto come youtuber è un ragazzo simpatico e che sa mettersi in gioco. Il pubblico lo ha amato anche per le continue collaborazioni con i due colleghi Riccardo Dose e Amedeo Preziosi con i quali ha anche pubblicato due canzoni divenute immediatamente virali. Le sue reaction e la sua simpatia sono diventate di tendenza e hanno conquistato il pubblico dandogli fama e incuriosendo il pubblico. LEGGI ANCHE >>> Chi è Awed? Da lì nasce l’idea di partecipare a un reality show, L’Isola dei Famosi, e non è il primo né sarà l’ultimo tra i ... Leggi su altranotizia (Di giovedì 25 marzo 2021)è uno dei protagonisti della nuova edizione de L’Isola dei Famosi 2021. Masi fare(Instagram)Conosciuto come youtuber è un ragazzo simpatico e che sa mettersi in gioco. Il pubblico lo ha amato anche per le continue collaborazioni con i due colleghi Riccardo Dose e Amedeo Preziosi con i quali ha anche pubblicato due canzoni divenute immediatamente virali. Le sue reaction e la sua simpatia sono diventate di tendenza e hanno conquistato il pubblico dandogli fama e incuriosendo il pubblico. LEGGI ANCHE >>> Chi è? Da lì nasce l’idea di partecipare a un reality show, L’Isola dei Famosi, e non è il primo né sarà l’ultimo tra i ...

Advertising

simone_paciello : Darwin ha mentito #ISOLA #Awed - simone_paciello : Se volete querelare uno Youtuber ora sapete cosa fare #Isola #Awed - simone_paciello : Tutt’appost #isola #gemello #awed - vincycernic95 : Ho tanti difetti ma almeno non ho la personalità inesistente di Awed in arte Simone Paciello oppure era il contrari… - Martinamurro_ : RT @Gaia16849215: La schiena di Simone distrutta per portare il peso di essere ?il più simpatico? dell'isola #isola #awed @simone_paciello… -