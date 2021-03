Ascolti TV | dati Auditel di ieri | mercoledì 24 marzo 2021

(Di giovedì 25 marzo 2021) Idei programmi più visti di24, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 il film Mia e il Leone Bianco ha totalizzato 3630 spettatori (14.49% di share). La fiction Svegliati amore mio su Canale5 ha conquistato 3814 spettatori (16.10%). Il film Barry Seal – Una storia americana su Italia1 ne ha avuti 1328 (5.36%); su Rai2 la puntata della serie tv Rocco Schiavone ha portato a casa 2570 spettatori (10.27%), mentre la puntata di Chi l’ha visto? su Rai3 2291 spettatori (9.96%). Su Rete4 la puntata di Stasera Italia Speciale ha totalizzato 671 spettatori (2.89%) e su La7 Atlantide ne ha avuti 654 (2.78%). Su Tv8 per la finale di Italia’s Got Talent 1405 ...

Advertising

QuiMediaset_it : #Canale5 @LiveNoneladUrso segna record ed è il talk più visto della 1^serata #Melaverde primato di ascolti con 2.54… - AnonymeRai : ? Ascolti Tv. Ferilli vince e batte Rai1, flop Accordi e Disaccordi con Scanzi-Travaglio - CorriereCitta : Ascolti Tv mercoledì 24 marzo 2021: Svegliati Amore Mio, Italia’s got Talent, Rocco Schiavone, Chi l’ha visto?, dat… - infoitcultura : Ascolti tv 23 marzo: vince Leonardo su Rai1 con il 28.2% di share-Dati Auditel - infoitcultura : Ascolti tv ieri: Leonardo (28.2%), Ghost – Fantasma (9.4%) | Dati Auditel 23 marzo 2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti dati

Tv mercoledì 24 marzo 2021:auditel e share ieri sera Mediaset ' Striscia la Notizia ' (.000 spettatori, share del %) su Canale 5 anticipa la fiction ' Svegliati Amore Mio ' che ...importanti per la seconda rete, sottolineati dal giornalista e autore televisivo Giancarlo De Andreis, che sulle pagine dell'ultimo numero del settimanale DiPiùTV , nella sua tradizionale ...Da Foà a Fantoni, da Poli a Pagni, il Teatro Nazionale di Genova ripesca i suoi reading con i Big degli anni 80 e ripropone i canti della Divina Commadia in podcast, grazie a Rai Radio 3.Caro Dante, scusa se ti do del tu ... bevono gin tonic e ogni tanto ascoltano, scuotendo la testa, tutte le scempiaggini che diciamo in classe quaggiù.