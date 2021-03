Antidepressivi non legati a emorragia intracranica (Di giovedì 25 marzo 2021) L’uso di Antidepressivi non è associato a un maggiore rischio di emorragia intracranica: studio osservazionale smentisce vecchie ricerche Contrariamente a quanto emerso in ricerche precedenti, gli inibitori selettivi della reuptake della serotonina (SSRI) non sono associati a un aumento del rischio di emorragia intracerebrale (ICH), come dimostrano i risultati di un ampio studio osservazionale che… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di giovedì 25 marzo 2021) L’uso dinon è associato a un maggiore rischio di: studio osservazionale smentisce vecchie ricerche Contrariamente a quanto emerso in ricerche precedenti, gli inibitori selettivi della reuptake della serotonina (SSRI) non sono associati a un aumento del rischio diintracerebrale (ICH), come dimostrano i risultati di un ampio studio osservazionale che… L'articolo Corriere Nazionale.

Ultime Notizie dalla rete : Antidepressivi non GlycA, un nuovo possibile marcatore per la depressione - ...associazione si confermava anche dopo aver escluso le donne che erano in cura con antidepressivi. È ... Si è visto che pure l'appartenenza etnica non giocava un ruolo significativo come precursore di ...

IL GIALLO DI ALESSANDRO E STEFANO, LA SVOLTA/ "Polizia ha aperto un'inchiesta" ... che prende antidepressivi, che era in uno stato psichico compromesso... era facilmente preda di ... "Questo campanello d'allarme doveva suonare immediatamente ma la cosa non è avvenuta; è scomparso già ...

Covid-19 meno grave nei pazienti che assumono antidepressivi? Fondazione Umberto Veronesi Il mondo in ceramica, le creazioni di Edi Magi: "il mio lavoro è un antidepressivo" Vive e crea a Castiglion Fiorentino dove vorrebbe aprire un laborarorio e mostra permanente in cui gli artisti lavorano in diretta davanti al pubblico ...

La primavera è un antidepressivo naturale Stare all'aperto facendo il pieno di sole, con la luce che mano mano rende più lunghe le giornate, fa si che la stagione in cui siamo entrati, la primavera, sia un antidepressivo naturale. (ANSA) ...

