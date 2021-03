Anticorpi monoclonali contro il Covid | farmacisti ospedalieri | “Ecco a chi andranno”

(Di giovedì 25 marzo 2021) ROMA – “I monoclonali possono essere un’arma straordinaria contro il Covid-19 e nelle prossime ore arriveranno nelle farmacie ospedaliere, all’interno dei laboratori di galenica sterile per essere infusi dai farmacisti ospedalieri. Le Regioni decideranno gli ospedali per la somministrazione, ma l’obiettivo comune a tutto il Paese sarà quello di curare il paziente Covid riducendo l’ospedalizzazione grazie ai monoclonali. Non ci saranno, in ogni caso, differenze o disparità tra le varie strutture regionali perché le farmacie aziendali sono attrezzate in modo uniforme su tutto il territorio”. Ad annunciarlo alla Dire è Arturo Cavaliere, direttore della farmacia aziendale dell’Asl di Viterbo e presidente della Società italiana di farmacia ospedaliera (Sifo).

M_Fedriga : Oggi in #FriuliveneziaGiulia abbiamo iniziato la somministrazione degli anticorpi monoclonali. Un’ulteriore arma per combattere il Covid - matteosalvinimi : #Salvini: Il generale Figliuolo, archiviati Arcuri e le primule, ha già acquistato 150mila dosi di anticorpi monocl… - matteosalvinimi : Molto bene, il passo è decisamente cambiato. Acquistate 150mila dosi di anticorpi monoclonali, la cui elevata effic… - Angela300564201 : @i_rotto @crjstjana Mi dispiace tantissimo, x ciò che hai passato! Io credo fermamente che il covid ci sia però di… - LaGazzettaWeb : Bari, anticorpi monoclonali: al Di Venere stoccaggio regionale. Prima consegna all’ospedale di Brindisi -

Al via questa mattina, al Policlinico Umberto I di Roma, la prima somministrazione di terapie consu pazienti Covid che non hanno ancora manifestato sintomi evidenti della malattia. Il primo paziente, un uomo di 59 anni con patologie cardiovascolari e ipertensione, ha ..."Altro dato importante - sostiene Pastorelli - è quello che riguarda l'avvio della cura degliin Umbria, una strategia efficace che ci permetterà di ridurre il tasso di ...Gli anticorpi monoclonali di Eli Lylli potrebbero essere poco efficaci contro una nuova variante Covid-19, diffusissima in California. Ed è per questo che il Dipartimento della Salute e dei Servizi Um ...