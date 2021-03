Akash Kumar attacca Tommaso Zorzi ed Elettra dopo l’Isola | cosa è successo con l’ex naufrago

(Di giovedì 25 marzo 2021) In questi giorni si è scatenato un vero e proprio boom mediatico con protagonista. Il modello aveva pubblicato alcune storie su Instagramla sua eliminazione dalin cuiva alcuni dei protagonisti del reality, tra cui, salvo poi cancellarle poco. Facciamo un po’ di chiarezza su quanto accaduto.eliminato dalabbandona il reality Durante la terza puntata delè stato eliminato dal televoto. Un’Isola breve quella del modello, ma carica di tensioni che gli hanno dato molta visibilità. Già nelle puntate precedentisi ...

IsolaDeiFamosi : Il naufrago che deve abbandonare immediatamente l'Isola è Akash Kumar. #Isola ?? - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi. Due i naufraghi al televoto: chi tra Angela… - veryinutil : Akash Kumar e l'ultima strana 'coincidenza' sulla sua identità #isola - infoitcultura : Akash Kumar, svelato il vero nome: pronto al confronto con Zorzi e Elettra - gossipblogit : L’Isola dei Famosi 15, Giovanna Abate: “Akash Kumar? Ci sentiamo ancora” (video) -

Ultime Notizie dalla rete : Akash Kumar

ARTICOLO -nasconde un segreto? Il mistero sul colore dei suoi occhi si infittisce ARTICOLO - Cachet stellari a "L'Isola dei Famosi 2021": quanto guadagnano Ilary Blasi e il cast Tra ...occhi di che colore sono? Continua a far discutere l'aspetto fisico del bel modello, benché abbia lasciato l' Isola dei famosi , non portando con sé uno strascico infinito di polemiche. Su ...Akash Kumar occhi di che colore sono? Continua a far discutere l'aspetto fisico del bel modello, benché abbia lasciato l'Isola dei famosi."Si sarebbe inimicato nel corso di questi ultimi anni alcuni facoltosi professionisti della città…”, scrive Alberto Dandolo ...