Woolrich prende posizione per l' ambiente con la «Woolrich Outdoor Foundation»

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Basta poco. Ad esempio l'un per cento dei ricavi della vendita di una giacca - che nel caso disu un parka che vale 745 € ammonta a 7,45 - per dare una mano al pianeta. Una piccola somma, che però può fare la differenza. È questo l'obiettivo della partnership della neonatacon 1% for the Planet, un'organizzazione internazionale i cui membri contribuiscono con almeno l'1% delle loro vendite annuali a cause ambientali. In virtù di questo accordo il brand statunitense devolverà l'1% dei ricavi derivanti dai suoi canali direct-to-consumer, ovvero dalle vendite effettuate tramite e-commerce e store monomarca, all'associazione., che nell'vede il suo playground, ha creato la ...