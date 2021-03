Vaccini | il Lazio accelera | ' Saranno somministrati anche di notte Si parte da Fiumicino'

Advertising

nzingaretti : Da venerdi nel Lazio vaccini anti #COVID19 anche di notte. Si comincia dall’hub dell’aeroporto di Fiumicino con un turno fino alle 24 - fattoquotidiano : Vaccini, La Russa a La7 risponde così a chi critica la gestione lombarda: “Differenze clamorose con il Lazio? Da no… - riotta : Sui vaccini Lazio batte Lombardia a mani basse. Bravo @nzingaretti - pisa6595 : RT @nzingaretti: Da venerdi nel Lazio vaccini anti #COVID19 anche di notte. Si comincia dall’hub dell’aeroporto di Fiumicino con un turno f… - MartinaFema : RT @nzingaretti: Da venerdi nel Lazio vaccini anti #COVID19 anche di notte. Si comincia dall’hub dell’aeroporto di Fiumicino con un turno f… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini Lazio

... alla fine, sono state le fasce più critiche: i cittadini tra i 60 e i 69 anni (900mila) e ... Subito dopo vengono, Campania, Toscana e Sicilia con il 20% dei morti e il 33% degli abitanti ...meglio della Lombardia Attualmente nel, ore 13:02 di mercoledì 24 marzo 2021, è stato vaccinato circa il 15% della popolazione, esattamente il 14,86%. E negli ultimi tre giorni è salito ...Si è detto che fossero diretti verso il Regno Unito, ipotesi che ha provocato qualche polemica: l'azienda ha smentito ...Raggi è sotto scorta perché in pericolo: è una minaccia per i Casamonica e per gli Spada» interviene il consigliere M5s Paolo Ferrara La minaccia è quella dei Casamonica di voler mettere una bomba ...