Ultime Notizie Roma del 24-03-2021 ore 10:10 (Di mercoledì 24 marzo 2021) Romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio i dati del Ministero della Salute Ieri si sono registrati 18765 nuovi casi con 335189 Tamponi e 551 vittime lunedì si erano registrati 13846 casi con 169196 Tamponi e 386 vittime continuiamo a parlare della situazione sanitaria in distribuzione i vaccini per un milione le dosi figliolo pronto modificare la logistica delle regioni La struttura commissariale è pronta a intervenire su richiesta delle amministrazioni territoriali per superare le criticità Cambiano da un’area all’altra del paese La Commissione Europea adotterà oggi un inasprimento dei controlli sulle esportazioni dei vaccini anti covid i prodotti nell’Unione Europea si tratta di una misura che dovrebbe colpire Astrae che alimenta le tensioni con il Regno Unito finora non tutti 27 sposano l’idea di una ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 24 marzo 2021)dailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio i dati del Ministero della Salute Ieri si sono registrati 18765 nuovi casi con 335189 Tamponi e 551 vittime lunedì si erano registrati 13846 casi con 169196 Tamponi e 386 vittime continuiamo a parlare della situazione sanitaria in distribuzione i vaccini per un milione le dosi figliolo pronto modificare la logistica delle regioni La struttura commissariale è pronta a intervenire su richiesta delle amministrazioni territoriali per superare le criticità Cambiano da un’area all’altra del paese La Commissione Europea adotterà oggi un inasprimento dei controlli sulle esportazioni dei vaccini anti covid i prodotti nell’Unione Europea si tratta di una misura che dovrebbe colpire Astrae che alimenta le tensioni con il Regno Unito finora non tutti 27 sposano l’idea di una ...

