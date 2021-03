**Turchia: Draghi, ho detto ad Erdogan 'aiutateci ad aiutarvi'** (Di mercoledì 24 marzo 2021) Roma, 24 mar.(Adnkronos) - "Ho esaminato con il Presidente Erdogan l'importanza di evitare iniziative divisive e l'esigenza di rispettare i diritti umani. Come ho detto, 'aiutateci ad aiutarvi'". Così il premier Mario Draghi, in un passaggio delle comunicazioni in Aula alla Camera in vista del Consiglio Ue al via da domani. "L'abbandono turco dalla Convenzione di Istanbul - ha ribadito il presidente del Consiglio - rappresenta un grava passo indietro". Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 24 marzo 2021) Roma, 24 mar.(Adnkronos) - "Ho esaminato con il Presidentel'importanza di evitare iniziative divisive e l'esigenza di rispettare i diritti umani. Come ho, 'ad'". Così il premier Mario, in un passaggio delle comunicazioni in Aula alla Camera in vista del Consiglio Ue al via da domani. "L'abbandono turco dalla Convenzione di Istanbul - ha ribadito il presidente del Consiglio - rappresenta un grava passo indietro".

