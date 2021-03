Tragico incidente in moto a Monastier: muore un 18enne (Di mercoledì 24 marzo 2021) Angelo Pellin, un ragazzo di 18 anni è rimasto ucciso in un Tragico incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di ieri, 23 marzo, a Monastier in via Pellegrini. Insieme a lui c’era un suo amico, in sella alla sua moto, che ha assistito all’accaduto. incidente a Monastier: ecco cos’è successo Ieri pomeriggi un ragazzo di appena 18 anni ha perso la vita in seguito ad un incidente in moto. In sella ad una Benelli 300, il ragazzo all’improvviso ha perso il controllo de mezzo ed è finito fuori strada, schiantandosi contro due alberi sul lato destro della careggiata. Data l’alta velocità, la moto nello schianto si è spezzata ed il ragazzo è morto sul colpo. Nonostante l’immediato intervento da parte dei soccorritori non c’era nulla da ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 24 marzo 2021) Angelo Pellin, un ragazzo di 18 anni è rimasto ucciso in unstradale avvenuto nel pomeriggio di ieri, 23 marzo, ain via Pellegrini. Insieme a lui c’era un suo amico, in sella alla sua, che ha assistito all’accaduto.: ecco cos’è successo Ieri pomeriggi un ragazzo di appena 18 anni ha perso la vita in seguito ad unin. In sella ad una Benelli 300, il ragazzo all’improvviso ha perso il controllo de mezzo ed è finito fuori strada, schiantandosi contro due alberi sul lato destro della careggiata. Data l’alta velocità, lanello schianto si è spezzata ed il ragazzo è morto sul colpo. Nonostante l’immediato intervento da parte dei soccorritori non c’era nulla da ...

