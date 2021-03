Tragedia nella Lazio | morto il 19enne Daniel Guerini

Leggi su serieanews

(Di giovedì 25 marzo 2021), giovane calciatore della Primavera della, ha perso la vita in seguito a un incidente stradale, che l’ha coinvolto in serata a Roma. Da Il Messaggero giunge notizia che intorno alle 20:00 di questa sera un ragazzo di 19 anni insieme ad altri due coetanei è rimasto coinvolto in un grave incidente stradale, Questo articolo è comparsosua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.