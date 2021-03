Tragedia a Roma, muore Daniel Guerini: il centrocampista della Lazio aveva 19 anni (Di giovedì 25 marzo 2021) Tragedia a Roma. In via Palmiro Togliatti, all’incrocio con viale dei Romanisti, è avvenuto nella serata odierna un incidente mortale: a scontrarsi frontalmente sono state una Mercedes Classe A guidata da un uomo di 68 anni e una Smart For Four sulla quale erano a bordo tre diciannovenni. Uno di loro, Daniel Guerini, giocatore della Lazio Primavera e classe 2002, è morto nell’impatto. Le cause dell’incidente non sono ancora chiare ma la prima ipotesi è che una delle due auto o entrambe procedessero a alta velocità. “Ancora increduli e sconvolti dal dolore il Presidente, gli uomini e le donne della Società Sportiva Lazio si stringono attorno alla famiglia del giovane Daniel Guerini”, ha ... Leggi su sportface (Di giovedì 25 marzo 2021). In via Palmiro Togliatti, all’incrocio con viale deinisti, è avvenuto nella serata odierna un incidente mortale: a scontrarsi frontalmente sono state una Mercedes Classe A guidata da un uomo di 68e una Smart For Four sulla quale erano a bordo tre diciannovenni. Uno di loro,, giocatorePrimavera e classe 2002, è morto nell’impatto. Le cause dell’incidente non sono ancora chiare ma la prima ipotesi è che una delle due auto o entrambe procedessero a alta velocità. “Ancora increduli e sconvolti dal dolore il Presidente, gli uomini e le donneSocietà Sportivasi stringono attorno alla famiglia del giovane”, ha ...

