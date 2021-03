Tim, la smart home vale 1 miliardo al 2023 (Di mercoledì 24 marzo 2021) In Italia il mercato della smart home nel 2020 vale circa 566 milioni di euro la crescita media annua prevista è del 26%: nel 2023 il giro d'affari dovrebbe superare il miliardo di euro. Il mercato ... Leggi su leggo (Di mercoledì 24 marzo 2021) In Italia il mercato dellanel 2020circa 566 milioni di euro la crescita media annua prevista è del 26%: nelil giro d'affari dovrebbe superare ildi euro. Il mercato ...

