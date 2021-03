Silvio Berlusconi è ricoverato da lunedì al San Raffaele (Di mercoledì 24 marzo 2021) Silvio Berlusconi è ricoverato al San Raffaele «per problematiche di salute» da lunedì scorso, 22 marzo. Lo ha spiegato il suo legale, l’avvocato Federico Cecconi, all’inizio dell’udienza del processo milanese sul caso Ruby ter di oggi, 24 marzo, nella maxi aula di Milano Fiera, davanti ai giudici. Come però accaduto nelle passate udienze, la difesa dell’ex premier ha deciso di non presentare l’istanza di legittimo impedimento per chiedere il rinvio del processo. Questo significa che l’udienza procederà regolarmente. Lo scorso 14 gennaio Berlusconi era stato ricoverato al centro cardiotoracico di Monaco, ospedale specializzato del Principato, su indicazione del suo medico di fiducia Alberto Zangrillo. Il trasferimento in ospedale era stato motivato da «un ... Leggi su open.online (Di mercoledì 24 marzo 2021)al San«per problematiche di salute» dascorso, 22 marzo. Lo ha spiegato il suo legale, l’avvocato Federico Cecconi, all’inizio dell’udienza del processo milanese sul caso Ruby ter di oggi, 24 marzo, nella maxi aula di Milano Fiera, davanti ai giudici. Come però accaduto nelle passate udienze, la difesa dell’ex premier ha deciso di non presentare l’istanza di legittimo impedimento per chiedere il rinvio del processo. Questo significa che l’udienza procederà regolarmente. Lo scorso 14 gennaioera statoal centro cardiotoracico di Monaco, ospedale specializzato del Principato, su indicazione del suo medico di fiducia Alberto Zangrillo. Il trasferimento in ospedale era stato motivato da «un ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Silvio Berlusconi 'per problematiche di salute è ospedalizzato da lunedì mattina'. Lo ha reso noto il suo l… - repubblica : ?? L'avvocato di Silvio Berlusconi: 'E' ricoverato da lunedi' mattina' - LiciaRonzulli : Non ho mai avuto paura di difendere le mie idee, la proposta di legge per l’obbligo vaccinale del personale sanitar… - JohnHard3 : RT @fattoquotidiano: Silvio Berlusconi è di nuovo in ospedale [Leggi: - MestaErrabunda : RT @perchetendenza: 'Silvio Berlusconi': Perché il suo legale, l'avvocato Federico Cecconi, ha reso noto che è ricoverato in ospedale da lu… -