Serie C, Ternana passa a Potenza e per Lucarelli si spalancano le porte della B (Di mercoledì 24 marzo 2021) La Ternana passa a Potenza vincendo 2-0 nel recupero della quinta giornata di ritorno del torneo di Lega Pro con le reti di Furlan e Falletti. I rossoverdi hanno dominato l'incontro confermando l'ottimo stato di salute. In classifica adesso la squadra umbra di Lucarelli si è portata a +15 sull'Avellino. La B è cosa fatta.TabellinoPotenza (3-5-1-1): Marcone; Noce (17? st Mazzeo), Conson, Gigli; Coccia (Cap.), Zampa, Bucolo (29? st Bruzzo), Ricci, Sepe (16? pt Nigro); Volpe (17? st Di Livio); Salvemini (17? st Romero) A disp.: Santopadre, Panico, Sandri, Fontana, Coppola, Di Somma, Cavaliere. All.: Fabio GalloTernana (4-3-3): Iannarilli; Russo, Suagher, Boben, Celli (44? st Mammarella); Damian (44? st Laverone), Paghera (31? st Proietti), Salzano; Peralta (21? st ...

