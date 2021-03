Roma, il rinnovo di Mkhitaryan è in standby. I motivi e quando torna in campo (Di mercoledì 24 marzo 2021) Roma - Nonostante sia scattata già da un mese e mezzo l'opzione per il rinnovo del contratto, la Roma e Mkhitaryan non si sono ancora seduti a tavolino per chiudere la trattativa. Il trequartista ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 24 marzo 2021)- Nonostante sia scattata già da un mese e mezzo l'opzione per ildel contratto, lanon si sono ancora seduti a tavolino per chiudere la trattativa. Il trequartista ...

Ultime Notizie dalla rete : Roma rinnovo Rinnovo Inzaghi, Lotito criptico: "No comment" ROMA - Giancarlo Inzaghi: " Rinnovo di Simone? Lotito ha tempi lunghi?". Aveva parlato così il papà dell'allenatore della Lazio nella giornata di ieri. E a Radio Kiss Kiss Napoli, il presidente ...

Roma, il rinnovo di Mkhitaryan è in standby. I motivi e quando torna in campo ROMA - Nonostante sia scattata già da un mese e mezzo l'opzione per il rinnovo del contratto, la Roma e Mkhitaryan non si sono ancora seduti a tavolino per chiudere la trattativa. Il trequartista armeno già agli inizi di febbraio ha raggiunto le 25 presenze stagionali ...

Roma, il rinnovo di Mkhitaryan è in standby. I motivi e quando torna in campo Corriere dello Sport.it Da Roma – Sarri e Juric nel mirino: addio Fonseca senza Champions League La Roma pensa ad un cambio totale, in vista della prossima stagione. Secondo quanto riporta l'edizione odierna de Il Corriere di Roma, i giallorossi ...

Calciomercato Roma, Sarri dice sì ma Fonseca ha ancora un jolly Sarri ha detto sì. Attirato dalla possibilità di rimettersi in gioco con una rosa che molto si lega alla sua idea di calcio. Il tecnico toscano non avrebbe nessuna remora a firmare con i giallorossi e ...

