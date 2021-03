Riapertura scuole, M5S: “Bene Draghi, ma occorre fare di più” (Di mercoledì 24 marzo 2021) "Ci fa piacere che siano giunte parole chiare da parte del presidente Draghi sulla Riapertura di asili nido e scuole dell'infanzia". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 24 marzo 2021) "Ci fa piacere che siano giunte parole chiare da parte del presidentesulladi asili nido edell'infanzia". L'articolo .

Advertising

fattoquotidiano : EMERGENZA COVID / LE IPOTESI DEL GOVERNO Verso proroga misure fino all’11, ma non per le scuole [Leggi] - FrancescoBonif1 : Accelerazione della campagna vaccinale per compensare i ritardi, riapertura delle scuole, atlantismo ed europeismo,… - FrancescoLollo1 : #Draghi annuncia il #decretosostegno: niente pace fiscale, nessun intervento immediato per famiglie e imprese e a p… - carle08 : RT @FrancescoBonif1: Accelerazione della campagna vaccinale per compensare i ritardi, riapertura delle scuole, atlantismo ed europeismo, de… - M5S_Camera : Nel #QuestionTime di oggi chiederemo al ministro dell'istruzione come intende garantire la riapertura delle scuole,… -