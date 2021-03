Pfizer avvia test clinici per farmaco orale contro il Covid (Di mercoledì 24 marzo 2021) Da Pfizer al via i primi test clinici su farmaco per uso orale contro il coronavirus. Ad annunciarlo è la stessa casa farmaceutica: si tratta di un nuovo farmaco antivirale per il trattamento di Covid-19. Il composto, PF-07321332, è un inibitore dell’enzima proteasi che si somministra per bocca e negli studi in vitro ha dimostrato “una potente attività” contro il coronavirus pandemico, riferisce il colosso americano. “Dopo i promettenti dati preclinici iniziali - scrive su Twitter il Ceo di Pfizer, Albert Bourla - siamo lieti di condividere l’inizio delle somministrazioni in adulti sani, nell’ambito di un trial di fase 1 che punta a valutare la sicurezza e la tollerabilità del nostro nuovo candidato ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 24 marzo 2021) Daal via i primisuper usoil coronavirus. Ad annunciarlo è la stessa casa farmaceutica: si tratta di un nuovoantivirale per il trattamento di-19. Il composto, PF-07321332, è un inibitore dell’enzima proteasi che si somministra per bocca e negli studi in vitro ha dimostrato “una potente attività”il coronavirus pandemico, riferisce il colosso americano. “Dopo i promettenti dati preiniziali - scrive su Twitter il Ceo di, Albert Bourla - siamo lieti di condividere l’inizio delle somministrazioni in adulti sani, nell’ambito di un trial di fase 1 che punta a valutare la sicurezza e la tollerabilità del nostro nuovo candidato ...

