Pd | Marcucci cede | “Chiedo che la capogruppo sia Simona Malpezzi Proporrò all’assemblea di votarla e mi auguro unanimità”

(Di mercoledì 24 marzo 2021) In una conferenza stampa al Senato Andreaha annunciato il suo passo indietro comedel Pd, lanciando al tempo stesso la candidatura di. “Non sono d’accordo con quello che mi è stato detto, ossia ‘una donna chiunque sia’. Abbiamo bisogno di donne capace. Iodi, mici sia l’. La componente riformista la sosterrà”. Pur ribadendo di non condividere il metodo e proponendo il nome del suo successore, il senatore ha ceduto alle pressioni del segretario Enrico Letta, che nei giorni scorsi gli aveva chiesto di farsi da parte (analogamente a quanto fatto da Graziano Delrio alla Camera) così da poter nominare due donne. “C’eravamo dati un appuntamento dopo ...

Alla fine Andrea Marcucci cede a Enrico Letta ma indica come sua erede Simona Malpezzi, anch'essa della corrente "Base riformista". Lo afferma proprio durante una conferenza stampa: "Chiedo di sottoscrivere la candidatura di Simona Malpezzi. Intervista esclusiva per iNews24 alla responsabile per la Transizione ecologica del Pd, onorevole Chiara Braga, sulla fase polittica attule.