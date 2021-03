Milan, non solo Donnarumma: le novità sui rinnovi di Calhanoglu e Ibrahimovic (Di mercoledì 24 marzo 2021) Punto interrogativo in casa Milan per quel che riguarda i rinnovi di Donnarumma, Ibrahimovic e Calhanoglu: ecco cosa potrebbe accadere in vista dell’estate Cresce l’attesa per la possibile fumata bianca tra Donnarumma e il Milan per quel che riguarda il rinnovo di contratto. Il portiere rossonero, in scadenza a giugno, valuterà il da farsi nelle Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 24 marzo 2021) Punto interrogativo in casaper quel che riguarda idi: ecco cosa potrebbe accadere in vista dell’estate Cresce l’attesa per la possibile fumata bianca trae ilper quel che riguarda il rinnovo di contratto. Il portiere rossonero, in scadenza a giugno, valuterà il da farsi nelle Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

capuanogio : ?? Trattativa in stallo tra il #Milan e #Donnarumma. #Raiola non ha mai risposto all'offerta da 8 milioni fatta dai… - gigiodonna1 : Abbiamo dato tutto ma non è bastato. Ora testa al campionato. Forza Milan ???? - ZZiliani : Una cosa che il #Milan non può non fare è pagare al #Chelsea i 28 milioni per #Tomori. Se è costato 35 #Tonali, che… - MilanLiveIT : #Svanberg: “Ora potrò chiedere a Ibra perché non è venuto al Bologna” ?????????? #ZlatanIbrahimovic #Milan - daaveedee : RT @90ordnasselA: Alla luce delle continue dichiarazioni che fioccano dopo la vittoria di Domenica, il record storico di rigori inanellati… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan non Ecco anticipi e posticipi dalla 11ª alla 15ª di ritorno di A Il recupero di Inter - Sassuolo, gara della 9ª di ritorno non disputata il 20 marzo, è stato ... Sabato 10 aprile Ore 15 Spezia - Crotone Ore 18 Parma - Milan Ore 20.45 Udinese - Torino Domenica 11 ...

Probabili formazioni Repubblica Ceca Italia U21/ Quote: la stella è Sandro Tonali ... dove la rosa è fissata a 23 giocatori e non si può dunque allargare il numero dei convocati. Di ... chiamando al suo posto Lorenzo Colombo , giovane talento del Milan attualmente in prestito alla ...

Milan, Dalot: "Ibrahimovic papà di tutti, ma chi mi ha impressionato è..." Corriere dello Sport.it La Bottega dei Talenti - Tommaso Pobega Nella stagione 2015/16 gioca con la formazione under 17 del Milan, contribuendone all’ottimo campionato, che porta la formazione giovanile rossonera alla fase finale, dove viene immediatamente ...

Locatelli: "Non so se sarà il mio ultimo anno al Sassuolo" (Getty Images) Da quel suo gol al Milan di tempo ne è passato. Manuel Locatelli è oggi un giocatore diverso, certamente più maturo, grazie anche agli sbagli commessi e alla sapiente regia di Roberto De Zerbi. Che al ...

Il recupero di Inter - Sassuolo, gara della 9ª di ritornodisputata il 20 marzo, è stato ... Sabato 10 aprile Ore 15 Spezia - Crotone Ore 18 Parma -Ore 20.45 Udinese - Torino Domenica 11 ...... dove la rosa è fissata a 23 giocatori esi può dunque allargare il numero dei convocati. Di ... chiamando al suo posto Lorenzo Colombo , giovane talento delattualmente in prestito alla ...Nella stagione 2015/16 gioca con la formazione under 17 del Milan, contribuendone all’ottimo campionato, che porta la formazione giovanile rossonera alla fase finale, dove viene immediatamente ...Da quel suo gol al Milan di tempo ne è passato. Manuel Locatelli è oggi un giocatore diverso, certamente più maturo, grazie anche agli sbagli commessi e alla sapiente regia di Roberto De Zerbi. Che al ...