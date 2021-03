Mercedes-F1 | problemi o depistaggio?

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Ladi Luis Hamilton nei primi test del Bahrain non ha brillato per prestazioni e ne per velocità. Ma quali saranno i motivi di questo inizio non entusiasmante? si tratta ditecnici della monoposto o si vuole puntare a stupire tutti nel primo Gran Premio di Domenica 28 Marzo? Vi elencheremo le possibili soluzioni per questo enigma della-F1 aspettando il test più importante che darà delle risposte chiare. Glock: “Vettel e Aston Martin dovrebbero adattarsi perfettamente”-F1: il cambio è il problema principale? Perseguitato da un problema al cambio nel primo giorno di test che lo ha messo in secondo piano e ha limitato il suo chilometraggio complessivo, è sembrato meno equilibrato rispetto ai suoi rivali. Infatti nei test si è indicata chiaramente un’instabilità nella W12. ...

