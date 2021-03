Mario Bozzoli processo al nipote udienza ‘in esterna’: la Corte va in fonderia per trovare la verità (Di mercoledì 24 marzo 2021) Mario Bozzoli news: udienza un po’ particolare, quella svoltasi oggi 24 marzo 2021 in merito al procedimento a carico di Giacomo Bozzoli. “È iniziato nella ex fonderia Bozzoli di Marcheno, nel Bresciano, il sopralluogo disposto dal presidente della Corte d’assise di Brescia Roberto Spano alla presenza di tutte le parti processuali”. processo caso Bozzoli: la Corte si sposta in fonderia Una udienza ‘in esterna’ del processo a carico del nipote, nonché consocio, dell’imprenditore 50enne scomparso in circostanze misteriose all’interno della fonderia che gestiva insieme ai nipoti ed il fratello Adelio, la sera dell’8 ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 24 marzo 2021)news:un po’ particolare, quella svoltasi oggi 24 marzo 2021 in merito al procedimento a carico di Giacomo. “È iniziato nella exdi Marcheno, nel Bresciano, il sopralluogo disposto dal presidente dellad’assise di Brescia Roberto Spano alla presenza di tutte le parti processuali”.caso: lasi sposta inUna‘indela carico del, nonché consocio, dell’imprenditore 50enne scomparso in circostanze misteriose all’interno dellache gestiva insieme ai nipoti ed il fratello Adelio, la sera dell’8 ...

