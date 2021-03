Luca Traini, confermata dalla Cassazione la condanna a 12 anni per strage. A Macerata ferì sei stranieri dopo omicidio Mastropietro (Di mercoledì 24 marzo 2021) La Cassazione ha confermato la condanna a 12 anni per strage per Luca Traini, l’uomo che sparò ferendo sei cittadini stranieri il 3 febbraio 2018 a Macerata per la morte di Pamela Mastropietro. All’uomo che fu arrestato poco dopo la sparatoria avvolto in un bandiera tricolore era contestata l’aggravante dell’odio raziale. Il pg della Cassazione, Marco Dall’Olio, ai giudici aveva chiesto la conferma dell’aggravante sottolineando che è stata corretta la motivazione della sentenza pronunciata dalla Corte di assise di appello di Ancona nell’ottobre del 2019. La difesa dell’imputato, sostenuta dall’avvocato Franco Coppi, invece aveva chiesto che l’aggravante non fosse riconosciuta: “Nel ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 24 marzo 2021) Laha confermato laa 12perper, l’uomo che sparò ferendo sei cittadiniil 3 febbraio 2018 aper la morte di Pamela. All’uomo che fu arrestato pocola sparatoria avvolto in un bandiera tricolore era contestata l’aggravante dell’odio raziale. Il pg della, Marco Dall’Olio, ai giudici aveva chiesto la conferma dell’aggravante sottolineando che è stata corretta la motivazione della sentenza pronunciataCorte di assise di appello di Ancona nell’ottobre del 2019. La difesa dell’imputato, sostenuta dall’avvocato Franco Coppi, invece aveva chiesto che l’aggravante non fosse riconosciuta: “Nel ...

