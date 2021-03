“London Calling”: una copertina nata per caso (Di mercoledì 24 marzo 2021) L’album London Calling, con la sua iconica copertina, è uno tra i più rinomati dischi punk rock. Tutti gli amanti delle chitarre sferraglianti lo conoscono, ma forse non hanno idea di come sia nata la sua copertina. London Calling: chi sono i Clash? London Calling è la quintessenza del punk suonato dai Clash. Il gruppo punk rock, famoso per le sue esibizioni live particolarmente intense, nacque nel 1976. Il loro primo live fu al fianco dei Sex Pistols, altra band che diede lustro al punk rock. La performance non andò bene, ma i Clash continuarono a sfornare pezzi. Nel ’77 pubblicarono il loro primo album, The Clash, ottenendo un buon seguito nel Regno Unito. Quello che dei Clash piaceva ai fan erano le loro facce da duri, le ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di mercoledì 24 marzo 2021) L’album, con la sua iconica, è uno tra i più rinomati dischi punk rock. Tutti gli amanti delle chitarre sferraglianti lo conoscono, ma forse non hanno idea di come siala sua: chi sono i Clash?è la quintessenza del punk suonato dai Clash. Il gruppo punk rock, famoso per le sue esibizioni live particolarmente intense, nacque nel 1976. Il loro primo live fu al fianco dei Sex Pistols, altra band che diede lustro al punk rock. La performance non andò bene, ma i Clash continuarono a sfornare pezzi. Nel ’77 pubblicarono il loro primo album, The Clash, ottenendo un buon seguito nel Regno Unito. Quello che dei Clash piaceva ai fan erano le loro facce da duri, le ...

L'assurda storia dietro alla copertina di London Calling La copertina dell'album più famoso della storia del punk è nata per caso, con Paul Simonon che distrugge il suo basso per la frustrazione.

