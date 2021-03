L’Inter le regala la seconda maglia: la moglie di D’Ambrosio si mette in posa (Di mercoledì 24 marzo 2021) L'Inter le ha mandato un mazzo di fiori e una maglietta nerazzurra, la seconda divisa di questa stagione con il suo cognome. Enza De Cristoforo, la moglie di D'Ambrosio, si è messa in posa con la maglia a quadri e ha scritto: "Bella esperienza". Ha ringraziato poi la società per il regalo gradito.embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CMzUKgLHoup/"Tra le wags nerazzurre Enza è una delle più attive sui social. Di recente sta tenendo costantemente aggiornati i follower e i fans del marito sulle sue condizioni di salute. Il giocatore nerazzurro è isolato in una stanza di casa perché è risultato positivo al coronavirus come altri compagni di squadra (Handanovic, de Vrij e Vecino). La moglie e i figli lo aspettano e lo riempiono d'amore. Da dietro la porta. Golssip. Leggi su golssip (Di mercoledì 24 marzo 2021) L'Inter le ha mandato un mazzo di fiori e una maglietta nerazzurra, ladivisa di questa stagione con il suo cognome. Enza De Cristoforo, ladi D'Ambrosio, si è messa incon laa quadri e ha scritto: "Bella esperienza". Ha ringraziato poi la società per il regalo gradito.embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CMzUKgLHoup/"Tra le wags nerazzurre Enza è una delle più attive sui social. Di recente sta tenendo costantemente aggiornati i follower e i fans del marito sulle sue condizioni di salute. Il giocatore nerazzurro è isolato in una stanza di casa perché è risultato positivo al coronavirus come altri compagni di squadra (Handanovic, de Vrij e Vecino). Lae i figli lo aspettano e lo riempiono d'amore. Da dietro la porta. Golssip.

