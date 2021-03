Lazio | manifestazione degli operatori del 118 | “Internalizzare subito”

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Si è svolta questa mattina davanti agli uffici del Consiglio regionale dellasanitari del 118: infermieri, autisti e ausiliari di società privata in convenzione con Ares. Motivo della protesta la scadenza il 31 marzo del quarto bando Ares e l’incertezza che seguirà dopo questa data per i lavoratori, ai quali non è riconosciuto il diritto di partecipare al concorso. L’internalizzazione in blocco del personale in forza è una delle tante richieste dopo mesi e mesi di lavoro in pandemia. “Siamo qui per rivendicare i nostri diritti – spiega un lavoratore – inerenti all’internalizzazione firmata nel 2017 per il servizio di 118. Molti di noi dal 31 non sanno che fine faranno perché purtroppo sono saltate delle questioni burocratiche. Ci sono dipendenti che rischiano di finire in mezzo a ...