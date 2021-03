Isola 2021: Akash Kumar “affronta” Tommaso Zorzi e Elettra Lamborghini: l’indiscrezione (Di mercoledì 24 marzo 2021) Questo lunedì sera, nel corso della terza puntata dell’Isola dei Famosi, Akash Kumar è stato eliminato ed è voluto andare via in maniera definitiva. Dopo aver ripreso possesso del suo telefono, ha indistintamente attaccato Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini: lo vedremo in studio dopo la regolare quarantena? Isola 2021: Akash Kumar “affronta” Tommaso Zorzi e... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 24 marzo 2021) Questo lunedì sera, nel corso della terza puntata dell’dei Famosi,è stato eliminato ed è voluto andare via in maniera definitiva. Dopo aver ripreso possesso del suo telefono, ha indistintamente attaccatoed: lo vedremo in studio dopo la regolare quarantena?e... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

