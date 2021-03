GTA Online | tempi di caricamento ridotti drasticamente

Leggi su helpmetech

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Tutti quelli che possiedono Grand Theft Auto V dalla sua data di lancio, sono ben consapevoli dello scherzetto deididi GTA. A volte, sembra che si possa uscire, mangiare un boccone, tornare, e il gioco sta ancora cercando di inserirvi in una sessione. Anche in quel caso, il più delle volte venivi inserito con un hacker che non voleva altro che rovinarti la giornata. Mentre il problema dell’hacking ovviamente dilaga ancora oggi, almeno uno di questi problemi sarà finalmente affrontato. Grazie all’aiuto di un modder della comunità, GTAhadi. Per coloro che non hanno familiarità con la storia, il modder della comunità T0ST ha recentemente scoperto un ...