Giorgetti “Porre le basi per produrre i vaccini in Italia” (Di mercoledì 24 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – “produrre i vaccini in Italia? Che l'industria farmaceutica Italiana sia la leader in Europa è la realtà, ma sul farmaco biologico dobbiamo lavorare e investire di più, dobbiamo costruire una filiera, sul fronte dei vaccini, al di là dell'emergenza che affrontiamo oggi, ci vuole un'autosufficienza strategica in Europa e in Italia, un settore abbandonato che deve essere ricreato e questo richiede una forte collaborazione tra pubblico e privato”. Lo ha detto il ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti, intervenendo a “Reshape the World”, l'evento di presentazione del nuovo “Sole 24 ore”.“Con Farmindustria abbiamo fatto diversi incontri e anche con il commissario Breton, penso ci sia la possibilità di una creazione nazionale per il vaccino, ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 24 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – “in? Che l'industria farmaceuticana sia la leader in Europa è la realtà, ma sul farmaco biologico dobbiamo lavorare e investire di più, dobbiamo costruire una filiera, sul fronte dei, al di là dell'emergenza che affrontiamo oggi, ci vuole un'autosufficienza strategica in Europa e in, un settore abbandonato che deve essere ricreato e questo richiede una forte collaborazione tra pubblico e privato”. Lo ha detto il ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo, intervenendo a “Reshape the World”, l'evento di presentazione del nuovo “Sole 24 ore”.“Con Farmindustria abbiamo fatto diversi incontri e anche con il commissario Breton, penso ci sia la possibilità di una creazione nazionale per il vaccino, ...

Advertising

CorriereCitta : Giorgetti “Porre le basi per produrre i vaccini in Italia” - Turi52745686 : @fattoquotidiano Se non vado errato una buona parte del recovery è destinata e vincolata al superamento del gap nor… - sofertweets : @gcamp269 Stavo cercando di rispondermi in modo adeguato. Sono d'accordo sulla troppa vicinanza della Lega all'estr… -