Gianni Sperti non si nasconde più e rivela “Ormai lo sanno tutti che … “ (Di mercoledì 24 marzo 2021) Ricorderete tutti Ida Platano, la nota dama che ha partecipato al trono over di Uomini e Donne. Una donna molto bella, protagonista di diverse stagioni del programma condotto da Maria De Filippi e che ha vissuto una storia d’amore piuttosto turbolenta con Riccardo Guarnieri. Nel parterre di Uomini e Donne, in questi anni sono stati tanti i personaggi che si sono contraddistinti, tra i quali Gemma Galgani che continua ad essere presente in studio dopo circa dieci anni. Quest’ultima è anche una grande amica di Ida, che dopo la fine della storia con Riccardo, sembra abbia voltato pagina. Anche lui del resto lo ha fatto, tornando a Uomini e Donne e iniziando una relazione con Roberta Di Padua, con la quale è uscito dal programma e pare che sia molto innamorato di lei. Ma cosa ne è stato di Ida? Ida Platano, una delle dame protagoniste di diverse edizioni di Uomini e ... Leggi su baritalianews (Di mercoledì 24 marzo 2021) RicordereteIda Platano, la nota dama che ha partecipato al trono over di Uomini e Donne. Una donna molto bella, protagonista di diverse stagioni del programma condotto da Maria De Filippi e che ha vissuto una storia d’amore piuttosto turbolenta con Riccardo Guarnieri. Nel parterre di Uomini e Donne, in questi anni sono stati tanti i personaggi che si sono contraddistinti, tra i quali Gemma Galgani che continua ad essere presente in studio dopo circa dieci anni. Quest’ultima è anche una grande amica di Ida, che dopo la fine della storia con Riccardo, sembra abbia voltato pagina. Anche lui del resto lo ha fatto, tornando a Uomini e Donne e iniziando una relazione con Roberta Di Padua, con la quale è uscito dal programma e pare che sia molto innamorato di lei. Ma cosa ne è stato di Ida? Ida Platano, una delle dame protagoniste di diverse edizioni di Uomini e ...

Advertising

andareairesti : @Vh_Pi Gianni Sperti - giada1190 : @Marti__Ml Solo Gianni sperti poteva crederci! ?? - GreatRM : Ida is the new Adua... #UominieDonne Solonotizie24: Gianni Sperti esce allo scoperto, dichiarazione a Ida: “L’amore… - doriana_gallo : RT @vincycernic95: Quando queste ragazzette vengono definite corteggiatrici offendono chi come Alessia Cammarota ha onorato quel ruolo con… - Luna44483790 : RT @vincycernic95: Quando queste ragazzette vengono definite corteggiatrici offendono chi come Alessia Cammarota ha onorato quel ruolo con… -