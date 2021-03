Fosse Ardeatine | 77 anni fa accadeva il terribile eccidio nazista

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Benvenuti nel viaggio nel tempo di Metropolitan Today. Faremo un viaggio nella seconda guerra mondiale tra memoria, eccidi e rappresaglie. In particolare ci soffermeremo su un evento che è diventato il simbolo della brutalità dell’occupazionedi Roma e che ha segnato per sempre la nostra storia. Un evento accaduto il 24 marzo 1944. Oggi in fatti è il giorno del ricordo, oggi è il giorno dell’versario dell’delle, dall’attentato in via Rasella all’Il 23 marzo 1944 i partigiani romani attaccarono il III battaglionedel Polizeiregiment “Bozen” in via Rasella. Morirono 33 soldati nazisti causando una brutale rappresaglia tedesca. Una ...