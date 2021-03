Federalberghi Capri | “Dopo lo scempio dei Faraglioni rilanciare candidatura a Patrimonio Unesco”

(Di mercoledì 24 marzo 2021)gli arresti per attività di pesca illegale, Sergio Gargiulo (presidente) rilancia l’idea di candidare l’isola azzurra a. All’indomani degli arresti per attività di pesca di frodo in alcune località costiere della Campania,Isola ditorna a denunciare la necessità di azioni a tutela delnaturalistico e turistico della Regione

All'indomani degli arresti per attività di pesca di frodo in alcune località costiere della Campania,Isola ditorna a denunciare la necessità di azioni a tutela del patrimonio naturalistico e turistico della Regione e rinnova l'appello già lanciato poco più di un anno fa per ...: "Dopo lo scempio dei Faraglioni bisogna rilanciare l'idea di candidare l'isola al Patrimonio UNESCO". All'indomani degli arresti per attività di pesca di frodo in alcune località ...Capri salvaguardi la sua bellezza. Senza più abbassare la guardia. All'indomani della notifica delle 19 ordinanze di custodie cautelare per la pesca di frodo dei datteri di mare, con consistenti danni ...FARAGLIONI DANNEGGIATI – All’indomani degli arresti per attività di pesca di frodo in alcune località costiere della Campania, Federalberghi Isola di Capri torna a denunciare la necessità di azioni a ...