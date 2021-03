Advertising

'Ho sempre sognato di diventare padre, ma poi come erano andate le cose nella mia vita, mi ero rassegnato all'idea di restare solo. Poi è arrivata Veronica ed è cambiato il mondo'.è un uomo nuovo e a 50 anni riscopre la gioia di avere un bambino dalla sua compagna. Veronica Papa è al settimo mese e insieme aspettano una bambina. Proprio come la sua ex, Cristina ...diventa padre a 50 anni . La compagna dell'ex di Cristina Chiabotto , Veronica Papa , 25 anni, è incinta di 7 mesi. L'attore a Chi confessa tutta la sua gioia e svela pure il sesso del ...Poi è arrivata Veronica ed è cambiato il mondo”. Fabio Fulco è un uomo nuovo e a 50 anni riscopre la gioia di avere un bambino dalla sua compagna. Veronica Papa è al settimo mese e insieme aspettano ...Fabio Fulco, noto attore di tante serie tv italiane, sta per diventare padre a 50 anni. La compagna Veronica Papa, che ha la metà dei suoi anni, è al settimo mese di gravidanza.