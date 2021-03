“E’ un amico”: le risposte di Renzi sul rapporto con il principe saudita Bin Salman scatenano l’ironia di Twitter (Di mercoledì 24 marzo 2021) Incalzato, come non poteva essere altrimenti, sui suoi rapporti con il principe saudita Bin Salman, Matteo Renzi alterna risposte scarne, sicuramente non esaustive, a nervosismo malcelato. Si potrebbe dire che i giornalisti sono curiosi, eppure ad essere curioso dovrebbe quel rapporto personale che sussiste tra il leader di un partito di maggioranza in un parlamento democratico ed un principe saudita che sembra non apprezzare la democrazia e i valori da essa difesi, tra cui la libertà di stampa. LEGGI ANCHE-> https://www.periodicoitaliano.it/2021/02/27/bin-Salman-omicidio-khashoggi-Renzi-regime-rinascimento/ Alle domande incessanti dei giornalisti fuori palazzo Madama, Matteo Renzi ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 24 marzo 2021) Incalzato, come non poteva essere altrimenti, sui suoi rapporti con ilBin, Matteoalternascarne, sicuramente non esaustive, a nervosismo malcelato. Si potrebbe dire che i giornalisti sono curiosi, eppure ad essere curioso dovrebbe quelpersonale che sussiste tra il leader di un partito di maggioranza in un parlamento democratico ed unche sembra non apprezzare la democrazia e i valori da essa difesi, tra cui la libertà di stampa. LEGGI ANCHE-> https://www.periodicoitaliano.it/2021/02/27/bin--omicidio-khashoggi--regime-rinascimento/ Alle domande incessanti dei giornalisti fuori palazzo Madama, Matteo...

Advertising

cesarebrogi1 : RT @fabrizio19651: Un Senatore della Repubblica NON PUO' vantarsi di avere per amico un accusato dell'omicidio efferato di un giornalista M… - Antonio24120145 : RT @fabrizio19651: Un Senatore della Repubblica NON PUO' vantarsi di avere per amico un accusato dell'omicidio efferato di un giornalista M… - Gilauax : RT @fabrizio19651: Un Senatore della Repubblica NON PUO' vantarsi di avere per amico un accusato dell'omicidio efferato di un giornalista M… - mickycaruso : RT @fabrizio19651: Un Senatore della Repubblica NON PUO' vantarsi di avere per amico un accusato dell'omicidio efferato di un giornalista M… - n_nad1a : RT @fabrizio19651: Un Senatore della Repubblica NON PUO' vantarsi di avere per amico un accusato dell'omicidio efferato di un giornalista M… -