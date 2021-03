“È più facile lasciare l’Ue che cambiarla dall’interno. In questi anni l’Italia ha solo perso” (Di mercoledì 24 marzo 2021) Quanti anni sono trascorsi da quando siamo entrati nell’Unione europea e l’euro ha preso il posto della lira? Troppi. Oggi più che mai è necessario un drastico cambio di rotta perchè l’Italia torni a risorgere forte, orgogliosa e soprattutto non più schiava dei capricci della gabbia europea. Non ci serve altro per capire che “è più facile lasciare l’Ue che cambiarla dall’interno”, di questo ed altre tematiche il senatore Gianluigi Paragone, leader del partito Italexit che ha posizioni chiare e radicali ed è impegnato per la sovranità e l’uscita del Paese dall’Unione Europea, è certo. Paragone, in un’intervista concessa al giornale EL ESPAÑOL, spiega perché l’Italia dovrebbe lasciare l’Unione Europea (UE) e l’euro: “Non abbiamo ... Leggi su ilparagone (Di mercoledì 24 marzo 2021) Quantisono trascorsi da quando siamo entrati nell’Unione europea e l’euro ha preso il posto della lira? Troppi. Oggi più che mai è necessario un drastico cambio di rotta perchètorni a risorgere forte, orgogliosa e soprattutto non più schiava dei capricci della gabbia europea. Non ci serve altro per capire che “è piùche”, di questo ed altre tematiche il senatore Gianluigi Paragone, leader del partito Italexit che ha posizioni chiare e radicali ed è impegnato per la sovranità e l’uscita del Paese dall’Unione Europea, è certo. Paragone, in un’intervista concessa al giornale EL ESPAÑOL, spiega perchédovrebbel’Unione Europea (UE) e l’euro: “Non abbiamo ...

