Divino Cosmo, 700 anni di Dante poeta del cielo

Il 25 marzo alle ore 18:00 uno speciale evento online in cui i ricercatori dell'Istituto Nazionale di Astrofisica e lo staff scientifico del Planetario di Roma Capitale raccontano il cielo del Sommo poeta. L'iniziativa è promossa da Roma Culture, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali con l'organizzazione Zètema Progetto Cultura.

700 anni della morte di Dante

Il 25 marzo ricorre la Giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri, data che gli studiosi riconoscono come inizio del viaggio ultraterreno della Divina Commedia. In occasione delle celebrazioni in tutta Italia per i 700 anni della morte del Sommo poeta e della ricorrenza del Dantedì i ricercatori dell'Istituto Nazionale di Astrofisica presso l'Osservatorio Astronomico di Roma e lo staff scientifico del Planetario di Roma Capitale raccontano il cielo del Sommo poeta.

