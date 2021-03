De Luca, i treni e il rancio scambiato per ribollita (Di mercoledì 24 marzo 2021) Il 1° aprile Hitachi Rail si fonderà con Hitachi Sts (Genova, Piossasco, Potenza) per dar vita al più grande gruppo ferroviario della storia italiana: Hitachi One, un unico fornitore dal treno alla rotaia. Un traguardo inseguito lungamente da Finmeccanica e che adesso tagliano i giapponesi Leggi su iltirreno.gelocal (Di mercoledì 24 marzo 2021) Il 1° aprile Hitachi Rail si fonderà con Hitachi Sts (Genova, Piossasco, Potenza) per dar vita al più grande gruppo ferroviario della storia italiana: Hitachi One, un unico fornitore dal treno alla rotaia. Un traguardo inseguito lungamente da Finmeccanica e che adesso tagliano i giapponesi

cristianomeoni : La ribollita e il Ribollito. De Luca si avventura in paragoni culinari ma la butta fuori, di parecchio. Un mio arti… - fseviareggio : RT @s_tamburini: Il presidente della Campania e il vizietto di contar balle. De Luca, i treni e il rancio scambiato per ribollita https://… - s_tamburini : Il presidente della Campania e il vizietto di contar balle. De Luca, i treni e il rancio scambiato per ribollita… - BackAngelo : @Luca_Mussati @grigio2 Per questo che ogni tanto I treni si scontravano, valloni più duri di me ad imparare il fiam… - edoardo_riccio : @ramella_f @giagnoni_luca @Fcastelnuovo Stavamo parlando di opere pubbliche in genere. Ma se proprio vuole per Tori… -