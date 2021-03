Covid: Sgarbi, 'si è fatto tutto per finzione e bugia' (2) (Di mercoledì 24 marzo 2021) (Adnkronos) - "In Italia -ha affermato Sgarbi- siamo i primi ad aver compresso i diritti dei cittadini, attraverso un pervicace terrorismo mediatico e uno stato depressivo generale che si accompagna alla crescita della curva della mortalità, il che significa in modo chiaro che sono sbagliate le misure che abbiamo assunto. Prendere misure inutili come interrompere la ginnastica a scuola o le lezioni di strumenti musicali a fiato, non ha niente a che fare con la diffusione del virus". "D'altra parte, dati evidenti come l'attuale, totale indifferenza del presidente di quest'Aula alle mie condizioni fisiche, di cuore e di cancro, che contravvengono alle prescrizioni di medici, che richiedono di parlare senza mascherina. Atti di violenza personale". "Temiamo che la responsabilità del disastro sarà scaricata sugli adolescenti, sui giovani, sulle palestre, sui ristoranti, ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 24 marzo 2021) (Adnkronos) - "In Italia -ha affermato- siamo i primi ad aver compresso i diritti dei cittadini, attraverso un pervicace terrorismo mediatico e uno stato depressivo generale che si accompagna alla crescita della curva della mortalità, il che significa in modo chiaro che sono sbagliate le misure che abbiamo assunto. Prendere misure inutili come interrompere la ginnastica a scuola o le lezioni di strumenti musicali a fiato, non ha niente a che fare con la diffusione del virus". "D'altra parte, dati evidenti come l'attuale, totale indifferenza del presidente di quest'Aula alle mie condizioni fisiche, di cuore e di cancro, che contravvengono alle prescrizioni di medici, che richiedono di parlare senza mascherina. Atti di violenza personale". "Temiamo che la responsabilità del disastro sarà scaricata sugli adolescenti, sui giovani, sulle palestre, sui ristoranti, ...

Advertising

Adnkronos : .@VittorioSgarbi alla Camera: 'Ho il #cancro e ho avuto il #covid, tolgo la mascherina' - TV7Benevento : Covid: Sgarbi, 'si è fatto tutto per finzione e bugia' (2)... - TV7Benevento : **Covid: Sgarbi, si è fatto tutto per finzione e bugia'**... - zazoomblog : Covid: Sgarbi si è fatto tutto per finzione e bugia - #Covid: #Sgarbi #fatto #tutto - agnelli_giorgio : RT @Adnkronos: .@VittorioSgarbi alla Camera: 'Ho il #cancro e ho avuto il #covid, tolgo la mascherina' -