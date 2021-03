Covid, così nella Ue ci hanno fregato i vaccini. Ma né Conte né Speranza se ne sono accorti (Di mercoledì 24 marzo 2021) Ora scopriamo – grazie alla Verità di Maurizio Belpietro – che i vaccini c’erano. Ma che chi doveva acquistarli, cioè i governi, non li hanno acquistati. Almeno non tutti quelli che avevano in precedenza ordinato. Ci potrebbe essere anche il governo italiano (il Conte-bis, ma il ministro è sempre Roberto Speranza) tra quelli che hanno fatto prevalere le ragioni della borsa a quelle della vita. Ma è giusto preliminarmente chiarire che siamo in pieno scaricabarile tra Commissione Ue e Stati nazionali. Per cui le parole pronunciate ieri in audizione da Sandra Gallina, la funzionaria di Bruxelles che ha stipulato i contratti con le Big Pharma, vanno soppesate. Le dichiarazioni di Sandra Gallina Era infatti la Commissione a trattare con i colossi farmaceutici, sebbene sulla scorta delle indicazioni ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 24 marzo 2021) Ora scopriamo – grazie alla Verità di Maurizio Belpietro – che ic’erano. Ma che chi doveva acquistarli, cioè i governi, non liacquistati. Almeno non tutti quelli che avevano in precedenza ordinato. Ci potrebbe essere anche il governo italiano (il-bis, ma il ministro è sempre Roberto) tra quelli chefatto prevalere le ragioni della borsa a quelle della vita. Ma è giusto preliminarmente chiarire che siamo in pieno scaricabarile tra Commissione Ue e Stati nazionali. Per cui le parole pronunciate ieri in audizione da Sandra Gallina, la funzionaria di Bruxelles che ha stipulato i contratti con le Big Pharma, vanno soppesate. Le dichiarazioni di Sandra Gallina Era infatti la Commissione a trattare con i colossi farmaceutici, sebbene sulla scorta delle indicazioni ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid così Toti: 'Vaccinare anziani in 3 settimane e poi riaprire tutto' E Lazio, Veneto e Calabria stanno completando la vaccinazione dei malati fragili: "Abbiamo così già messo in sicurezza circa 11.000 malati di cancro", ha affermato all'ANSA il presidente della ...

Ministra della Cultura francese positiva e ricoverata, ed è bufera: 'Ha incontrato troppi artisti' Così come aver incontrato poche ore prima dello show il cantante Michel Sardou per decorarlo della ... E che avrebbe contratto il Covid proprio per l'eccessiva presenza.

Coronavirus, giornata della memoria. Draghi a Bergamo: «Lo Stato c'è e ci sarà. Sui vaccini avanti ...