Calcio: Fifa, squalifica di 6 anni e 8 mesi per Blatter e Valcke (Di mercoledì 24 marzo 2021) Roma, 24 mar. (Adnkronos) - La Fifa ha reso noto che la camera giudicante del Comitato etico indipendente ha dichiarato Joseph Blatter, ex presidente della Fifa, e Jerome Valcke, ex segretario generale, colpevoli di varie violazioni del Codice etico, Fce, dell'organo di autogoverno del Calcio mondiale. La sanzione decisa è l'inibizione per sei anni e otto mesi da tutte le cariche legate al Calcio: amministrative, sportive o di altra natura. Le indagini su Blatter e Valcke hanno riguardato vari argomenti, in particolare i pagamenti di bonus in relazione alle competizioni Fifa che sono stati erogati agli alti funzionari della direzione della Fifa, varie modifiche ed estensioni dei ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 24 marzo 2021) Roma, 24 mar. (Adnkronos) - Laha reso noto che la camera giudicante del Comitato etico indipendente ha dichiarato Joseph, ex presidente della, e Jerome, ex segretario generale, colpevoli di varie violazioni del Codice etico, Fce, dell'organo di autogoverno delmondiale. La sanzione decisa è l'inibizione per seie ottoda tutte le cariche legate al: amministrative, sportive o di altra natura. Le indagini suhanno riguardato vari argomenti, in particolare i pagamenti di bonus in relazione alle competizioniche sono stati erogati agli alti funzionari della direzione della, varie modifiche ed estensioni dei ...

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Fifa E' il Barcellona il miglior club del decennio Primo il Barcellona, secondo il Real Madrid, terzo Bayern Monaco. E' il podio dei migliori club al mondo dell'ultimo decennio, secondo l'IFFHS, la federazione della statistica del calcio della Fifa, che assegna alla Juve la sesta posizione negli anni dal 2011 al 2020. Per il club catalano e' il secondo 'successo' decennale dopo quello del 2001 - 2010: in sostanza, i ranking ...

De Biasi: "In Italia è tutto provvisorio, l'Azerbaigian è la mia nuova sfida Dopo la positiva esperienza all'Albania il tecnico italiano è alla guida della nazionale azera, 108esima del ranking Fifa, che a Torino sfida il ...

Calcio: Fifa, squalifica di 6 anni e 8 mesi per Blatter e Valcke Metro Calcio: Fifa, squalifica di 6 anni e 8 mesi per Blatter e Valcke Roma, 24 mar. (Adnkronos) - La Fifa ha reso noto che la camera giudicante del Comitato etico indipendente ha dichiarato Joseph Blatter, ex presidente ...

IFFHS: Barcellona miglior squadra del decennio, Juventus sesta LA IFFHS, la federazione della Fifa che si occupa di statistica del calcio, ha reso nota la classifica dell’ultimo decennio (2011-2020) su quale sia il miglior club al mondo. Si tratta del Barcellona, ...

