‘Buona la prima’ | l’intervista con l’attrice Viviana Picariello

Leggi su dire

(Di mercoledì 24 marzo 2021) GENOVA – Grazie ai laboratori scolastici ha scoperto l’amore per il teatro, poi guardando la messa in scena dell’opera ‘Rumori fuori scena’ di Michael Frayn ha avuto la rivelazione che da grande avrebbe voluto fare l’attrice di teatro. Oggi, una decina di anni di studio e di esperienza dopo, Viviana Picariello ha realizzato il suo sogno. Un sogno che nel frattempo si è fatto ‘trino’: non solo fare il mestiere che desiderava sin da ragazza, non solo avere una parte in quello stesso spettacolo che la iniziò al mondo della recitazione, ma anche quello di insegnare il suo grande amore nelle scuole di Roma.