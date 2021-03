Brutta caduta per Gemma che scivola dalle scale tra le risate di Tina (Di mercoledì 24 marzo 2021) Brutto incidente per Gemma Galgani a Uomini e donne. Nella puntata registrata, che andrà in onda oggi, la popolare dama del programma ha fatto la sua passerella sulle note della canzone scelta da Tina Cipollari, “Vola vola l’ape Maya”. Proprio alla fine, però, sugli ultimi gradini della passerella la 71enne è inciampata ed è caduta a terra. Nulla di grave, comunque. Solo una sbucciatura sulle ginocchia. A notare il sangue è stata la padrona di casa, Maria De Filippi, che ha invitato la dama ad andare dietro le quinte per essere medicata e cambiarsi le calze. A minimizzare l'incidente, invece, è stata la rivale numero uno della Galgani, la Cipollari, pronta a scagliarsi contro la dama torinese che in settimana si è vista con il cavaliere Maurizio. Stando alle anticipazioni, infatti, i due avrebbero trascorso una serata ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 24 marzo 2021) Brutto incidente perGalgani a Uomini e donne. Nella puntata registrata, che andrà in onda oggi, la popolare dama del programma ha fatto la sua passerella sulle note della canzone scelta daCipollari, “Vola vola l’ape Maya”. Proprio alla fine, però, sugli ultimi gradini della passerella la 71enne è inciampata ed èa terra. Nulla di grave, comunque. Solo una sbucciatura sulle ginocchia. A notare il sangue è stata la padrona di casa, Maria De Filippi, che ha invitato la dama ad andare dietro le quinte per essere medicata e cambiarsi le calze. A minimizzare l'incidente, invece, è stata la rivale numero uno della Galgani, la Cipollari, pronta a scagliarsi contro la dama torinese che in settimana si è vista con il cavaliere Maurizio. Stando alle anticipazioni, infatti, i due avrebbero trascorso una serata ...

