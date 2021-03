Akash ancora contro Zorzi e Lamborghini (e non solo): “Quattro morti di fame!” (Di mercoledì 24 marzo 2021) Akash Kumar ormai è completamente fuori controllo, un fiume in piena – di rabbia – che si scaglia un po’ contro tutti, in primis contro gli opinionisti dell’Isola dei Famosi 2021 Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini, che non lo hanno particolarmente apprezzato, soprattutto perché dopo l’eliminazione ha deciso di non restare a Parasite Island e di tornare immediatamente in Italia (cosa che a onor del vero non è piaciuta neanche a Ilary Blasi). E le ultime parole del modello sono davvero forti e sembrano destinate a lasciare il segno, causando magari anche delle azioni legali dei diretti interessati – in primis Zorzi e la Lamborghini – visto che si tratta di veri e propri insulti. “Han detto che mi sono rifatto, sembrano usciti da Frankenstein tutti ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 24 marzo 2021)Kumar ormai è completamente fuorillo, un fiume in piena – di rabbia – che si scaglia un po’tutti, in primisgli opinionisti dell’Isola dei Famosi 2021 Tommasoed Elettra, che non lo hanno particolarmente apprezzato, soprattutto perché dopo l’eliminazione ha deciso di non restare a Parasite Island e di tornare immediatamente in Italia (cosa che a onor del vero non è piaciuta neanche a Ilary Blasi). E le ultime parole del modello sono davvero forti e sembrano destinate a lasciare il segno, causando magari anche delle azioni legali dei diretti interessati – in primise la– visto che si tratta di veri e propri insulti. “Han detto che mi sono rifatto, sembrano usciti da Frankenstein tutti ...

MadameSperelli : RT @Iperborea_: Aiuto, la chaotic energy di Akash che nelle stories sta andando contro Elettra, Tommaso e BdU, pazzesko, ancora deve tornar… - iam_esse : RT @amodomio68: Io ancora ferma al fatto che Tommaso si è limitato a dire “pare che tu abbia più nomi” e Akash “IO TI DISTRUGGO ABBASSA LE… - Cohen60210686 : Sono passate quasi 24 ore e non ho ancora capito perché Akash ha ringraziato Giulia ?? #PRELEMI - xkissyharries : non sto capendo, ma akash è ancora in Honduras o in Italia?#tzvip - michispillatea : Mi sto ancora spezzando per l'elenco che ha messo Akash nelle storie oggi dove dice 'Prima di parlare pensa' e come… -