Sposa non sa come arrivare in chiesa a causa dell’alluvione: grazie all’appello su Twitter arriva l’elicottero e il matrimonio è salvo (Di martedì 23 marzo 2021) Questo matrimonio s’ha da fare. E, rocambolescamente, si è fatto. È la storia di Kate Fotheringham e di Wayne Bell, promessi sposi australiani che hanno rischiato di non convolare a nozze a causa delle inondazioni che da giorni stanno flagellando l’Australia, in particolare il Nuovo Galles del Sud, la regione dove vivono. Nelle ultime ore sono caduti oltre 100 centimetri di pioggia e le strade, i sottopassaggi e i campi della zona di Wingham, cittadina dove la coppia doveva Sposarsi, sono completamente allagati. Kate e Wayane dovevano Sposarsi alle 15 di sabato 20 marzo: la situazione pioggia era già drammatica e i due hanno passato le ore prima del matrimonio combattuti tra annullare tutto e cercare una soluzione che gli consentisse di arrivare in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 23 marzo 2021) Questos’ha da fare. E, rocambolescamente, si è fatto. È la storia di Kate Fotheringham e di Wayne Bell, promessi sposi australiani che hanno rischiato di non convolare a nozze adelle inondazioni che da giorni stanno flagellando l’Australia, in particolare il Nuovo Galles del Sud, la regione dove vivono. Nelle ultime ore sono caduti oltre 100 centimetri di pioggia e le strade, i sottopassaggi e i campi della zona di Wingham, cittadina dove la coppia dovevarsi, sono completamente allagati. Kate e Wayane dovevanorsi alle 15 di sabato 20 marzo: la situazione pioggia era già drammatica e i due hanno passato le ore prima delcombattuti tra annullare tutto e cercare una soluzione che gli consentisse diin ...

